Londra: rosso per Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione del 3,23%.

L'andamento di Melrose Industries nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,846 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,926. Il peggioramento di Melrose Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,818.

