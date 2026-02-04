Milano 14:41
46.860 +0,95%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:41
10.449 +1,30%
Francoforte 14:41
24.709 -0,29%

Londra: rosso per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Sage
Seduta in ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che mostra un decremento del 2,62%.
Condividi
```