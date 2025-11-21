Milano 13:51
42.718 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:52
9.515 -0,13%
Francoforte 13:51
23.180 -0,43%

Madrid: in calo Ferrovial

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Madrid: in calo Ferrovial
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrovial rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Ferrovial è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```