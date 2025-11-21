Madrid: in calo Ferrovial

società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)