Martedì 10 Febbraio 2026, ore 12.11
Madrid: in calo MAPFRE
Migliori e peggiori
,
In breve
10 febbraio 2026 - 09.50
Sottotono la
società spagnola che opera nel mercato assicurativo
, che passa di mano con un calo del 2,77%.
Madrid: seduta molto difficile per MAPFRE
Madrid: balza in avanti MAPFRE
Madrid: peggiora MAPFRE
Madrid: si concentrano le vendite su MAPFRE
Mapfre
-2,72%
Banco de Sabadel, quotazioni in calo a Madrid
Acciona, quotazioni in calo a Madrid
Madrid: calo per Indra
Madrid: in calo Grifols
Madrid: in calo Grifols
Madrid: in calo Cellnex Telecom
