New York: accelera Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società specializzata nella gestione di fast food
, che mostra una salita bruciante del 4,24% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Chipotle Mexican Grill
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Chipotle Mexican Grill
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,36 USD con area di resistenza individuata a quota 31,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,64.
