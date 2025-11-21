Milano 17:35
New York: balza in avanti Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di vernici e rivestimenti, che avanza bene del 3,61%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sherwin Williams rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Sherwin Williams mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 332,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 343,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 325,9.

