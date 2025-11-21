New York: scatto rialzista per Align Technology

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda di dispositivi medici
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,15%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Align Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,07%, rispetto a -1,45% dell'indice del basket statunitense
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Align Technology
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 135,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 145,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 129,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)