Micron Technology, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di microchip, che mostra un -9,69%.

La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 401,7 USD. Primo supporto a 367,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 355,6.

