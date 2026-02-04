Micron Technology, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di microchip
, che mostra un -9,69%.
La tendenza ad una settimana di Micron Technology
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 401,7 USD. Primo supporto a 367,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 355,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)