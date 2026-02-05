Milano 17:01
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:01
24.539 -1,42%
Dow Jones 17:01
48.918 -1,18%
Londra 17:01
10.303 -0,95%
Francoforte 17:01
24.382 -0,90%

New York: Align Technology, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Align Technology, quotazioni alle stelle
Prepotente rialzo per l'azienda di dispositivi medici, che mostra una salita bruciante dell'11,48% sui valori precedenti.
Condividi
```