Parigi: rosso per Safran

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica
, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Safran
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della multinazionale francese
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 293,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 295,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 292,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)