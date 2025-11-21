Milano 10:25
42.678 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:25
9.484 -0,46%
Francoforte 10:25
23.123 -0,67%

Parigi: rosso per Safran

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Safran rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 293,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 295,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 292,5.

