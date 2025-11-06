Milano
17:35
43.069
-0,85%
Nasdaq
18:05
25.153
-1,82%
Dow Jones
18:05
46.873
-0,93%
Londra
17:35
9.736
-0,42%
Francoforte
17:35
23.734
-1,31%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 18.22
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,36%
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,36%
Il CAC40 archivia la giornata a 7.964,77 punti
In breve
,
Finanza
06 novembre 2025 - 17.43
Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,36%, termina le contrattazioni a 7.964,77 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(138)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,36%
