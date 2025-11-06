Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,36%

Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:05
25.153 -1,82%
Dow Jones 18:05
46.873 -0,93%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.964,77 punti

Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,36%, termina le contrattazioni a 7.964,77 punti.
