Parigi: balza in avanti Safran
(Teleborsa) - Avanza la società ingegneristica, che guadagna bene, con una variazione del 2,29%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -0,65% dell'indice di Parigi).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la multinazionale francese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 306,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 309 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 304,7.

