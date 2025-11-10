Parigi: balza in avanti Safran

(Teleborsa) - Avanza la società ingegneristica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,29%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Safran
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,03%, rispetto a -0,65% dell'indice di Parigi
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la multinazionale francese
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 306,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 309 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 304,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)