Milano 13:55
42.703 -0,50%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:55
9.518 -0,10%
Francoforte 13:55
23.188 -0,39%

Piazza Affari: scambi in positivo per Campari
Balza in avanti l'azienda attiva nel settore beverage, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,83%.
