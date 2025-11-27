Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Campari

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore beverage
, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,829 Euro. Supporto a 5,697. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,961.
