Piazza Affari: andamento sostenuto per Campari

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore beverage
, che lievita del 2,56%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Campari
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,889 Euro con primo supporto visto a 5,765. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,691.
