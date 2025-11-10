Piazza Affari: andamento sostenuto per Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

principale indice della Borsa di Milano

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,56%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo dellaconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,889 Euro con primo supporto visto a 5,765. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,691.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)