Milano 13:47
42.279 -0,90%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:47
9.563 +0,24%
Francoforte 13:47
23.219 +0,55%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Campari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Campari
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore beverage, che avanza bene del 2,50%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Campari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -3,38% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo status tecnico di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,709 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,835, mentre il primo supporto è stimato a 5,583.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```