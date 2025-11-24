Piazza Affari: scambi al rialzo per Campari

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore beverage
, che avanza bene del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Campari
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -3,38% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,709 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,835, mentre il primo supporto è stimato a 5,583.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)