PLATINUM del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Affonda sul mercato il metallo bianco-argenteo, che alla chiusura soffre con un calo del 2,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.505. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.541. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.493.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)