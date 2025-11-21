Salute, nasce il Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, un disegno di legge volto all’(RUNDMI).Il nuovo registro risponde alla necessità direlativi ai dispositivi medici impiantabili utilizzati nel territorio nazionale e dei pazienti trattati. Nello specifico, il registro consentirà: ildel soggetto sottoposto ad impianto garantendone la rintracciabilità; lanon seguite da reimpianto essenziali per la corretta stima della popolazione impiantata; il; il supporto alle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (UE) 2017/745; lae prestazioni a lungo termine dei dispositivi; ile al controllo della spesa.Il RUNDMI viene concepito come un unico(unico registro di dispositivi medici impiantabili a essere stato istituito a livello nazionale, oggi attivo e ad alimentazione obbligatoria) edmedici impiantabili, che saranno istituite con il decreto ministeriale previsto.Sarà trasmessa alle Camere unanel Registro e sulle attività svolte.