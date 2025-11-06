Milano
13:34
43.338
-0,23%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
13:34
9.759
-0,18%
Francoforte
13:34
23.977
-0,30%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 13.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per Pharmanutra
Piazza Affari: rosso per Pharmanutra
Migliori e peggiori
,
In breve
06 novembre 2025 - 12.30
Retrocede il
produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, con un ribasso del 2,10%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per Pharmanutra
Piazza Affari: calo per Pharmanutra
Piazza Affari: profondo rosso per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces
Titoli e Indici
Pharmanutra
-1,66%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Avio
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
WIIT scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe
Piazza Affari: calo per Moltiply Group
Piazza Affari: profondo rosso per GVS
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto