Milano 13:34
43.338 -0,23%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:34
9.759 -0,18%
Francoforte 13:34
23.977 -0,30%

Piazza Affari: rosso per Pharmanutra

Retrocede il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, con un ribasso del 2,10%.
