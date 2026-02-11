Francoforte: Siemens Energy, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader delle energie rinnovabili
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,94%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 161 Euro. Primo supporto visto a 157,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 154,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)