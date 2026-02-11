Milano 13:17
46.440 -0,78%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:17
10.432 +0,75%
Francoforte 13:17
24.964 -0,10%

Francoforte: Siemens Energy, quotazioni alle stelle

Francoforte: Siemens Energy, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader delle energie rinnovabili, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 161 Euro. Primo supporto visto a 157,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 154,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
