SILVER del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,27%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 51,25. Primo supporto a 50,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 49,67.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)