Milano 26-nov
43.130 +1,01%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 +0,85%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,32%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 26.011,3 punti

