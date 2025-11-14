Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,79%

L'Indice Hang Seng termina a 26.589,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,79%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -1,79% e chiude la seduta a 26.589,39 punti.
Condividi
```