Milano 9:40
43.252 +0,28%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:39
9.695 +0,03%
23.811 +0,36%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.941,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,05%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 25.941,2 punti.
