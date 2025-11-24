Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,05%

Il FTSE 100 chiude a 9.534,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,05%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 9.534,91 punti.
Condividi
```