Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Media

L'Indice del settore Media europeo perde lo 0,97%, continuando la seduta a 300,11 punti.
