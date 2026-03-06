Milano 10:58
44.515 -0,21%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:58
10.423 +0,09%
Francoforte 10:58
23.786 -0,12%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 262,4 punti, ritracciando dell'1,17%.
Condividi
```