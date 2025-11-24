Milano 13:33
Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus, che avanza bene del 2,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Daimler Truck Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,34.

