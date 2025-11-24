Milano 13:34
42.297 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:34
9.561 +0,23%
Francoforte 13:34
23.234 +0,62%

Francoforte: mette il turbo Siemens Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader delle energie rinnovabili, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Siemens Energy, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 104,5 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 107,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 102,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
