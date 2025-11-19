Milano 10:04
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 2,48%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 110,4 Euro. Primo supporto visto a 108,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 106,7.

