Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili
, che avanza bene del 2,48%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 110,4 Euro. Primo supporto visto a 108,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 106,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)