Francoforte: performance negativa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che mostra un decremento del 2,76%.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.441,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.503,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.405,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)