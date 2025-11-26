Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Milano 10:00
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di armamenti e componenti per automobili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Rheinmetall AG segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.488,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.512. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.478.

