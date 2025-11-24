Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Nemetschek
, che tratta in utile del 3,57% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Nemetschek
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a -2,78% del Germany MDAX
).
Il quadro di medio periodo di Nemetschek
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 93,58 Euro. Primo supporto individuato a 91,78. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 95,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)