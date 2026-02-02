Milano 13:54
45.863 +0,74%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:54
10.285 +0,60%
Francoforte 13:55
24.736 +0,81%

Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek
(Teleborsa) - Avanza Nemetschek, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 74,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 76,65 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 73,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```