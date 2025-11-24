Milano 13:36
42.270 -0,92%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:36
9.561 +0,22%
Francoforte 13:36
23.226 +0,58%

Londra: andamento sostenuto per easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: andamento sostenuto per easyJet
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia aerea low cost inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di easyJet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di easyJet rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4,779 sterline, mentre i supporti sono stimati a 4,69. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,869.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```