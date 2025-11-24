Madrid: balza in avanti Ferrovial

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti
, che avanza bene del 2,62%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferrovial
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrovial
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 56,03 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 54,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)