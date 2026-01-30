Milano 13:21
45.518 +0,98%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:21
10.225 +0,52%
Francoforte 13:21
24.541 +0,95%

Madrid: scambi al rialzo per Unicaja Banco

Balza in avanti l'istituto finanziario con sede in Spagna, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
