New York: giornata depressa per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Retrocede il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro
, con un ribasso dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di Cintas Corporation
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Cintas Corporation
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 183,9 USD. Supporto stimato a 181,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 186,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)