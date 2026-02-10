Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:34
25.284 +0,06%
Dow Jones 18:34
50.377 +0,48%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

FMC Corporation, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense di scienze agrarie, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a FMC Corporation rispetto all'indice di riferimento.


L'andamento di breve periodo di FMC Corporation mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 17,07 USD e supporto a 15,71. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
