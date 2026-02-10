FMC Corporation, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense di scienze agrarie
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,50%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a FMC Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
L'andamento di breve periodo di FMC Corporation
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 17,07 USD e supporto a 15,71. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)