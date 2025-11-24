New York: rosso per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che presenta una flessione dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Comcast Corporation
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Comcast Corporation
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 27,18 USD. Supporto stimato a 26,65. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)