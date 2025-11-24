Performance Food Group e US Food chiudono le trattative per la business combination

Performance Food Group

(Teleborsa) -e US Foods hanno concordato di interrompere il processo di condivisione delle informazioni precedentemente annunciato e ditra le due società."A seguito di un'ampia valutazione delle considerazioni normative e delle sinergie relative a una potenziale aggregazione aziendale con US Foods, con l'assistenza dei nostri consulenti finanziari e legali indipendenti, abbiamo deciso di", ha dichiarato. "Il nostro Consiglio di Amministrazione è unanime nel credere che il percorso più chiaro e migliore per creare valore per gli azionisti a lungo termine sia l', sfruttando i nostri diversi segmenti di business per generare una crescita costante di ricavi e utili. La solidità dei nostri risultati del primo trimestre fiscale recentemente pubblicati e il continuo slancio rafforzano la fiducia nella nostra capacità di generare valore per gli azionisti in modo indipendente".PFG, si legge nella nota,, come precedentemente annunciato il 5 novembre 2025. Per il, la società continua a prevedere un fatturato netto compreso tra circa 16,4 e 16,7 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato compreso tra circa 450 e 470 milioni. Per l', PFG continua a prevedere un fatturato netto compreso tra circa 67,5 e 68,5 miliardi e un EBITDA rettificato compreso tra circa 1,9 e 2 miliardi.