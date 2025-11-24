Piazza Affari: rosso per Poste Italiane

più grande infrastruttura di servizi in Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,82%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 20,57 Euro con primo supporto visto a 20,43. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)