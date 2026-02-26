Poste Italiane, Del Fante: anno finaziario da record

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 con i, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi ed un risuotato record anche in ambito finanziario., ha confermato l’Amministratore Delegato di Poste,, in un’intervista rilasciata al TG Poste, presentando il bilancio dello scorso anno."Continuiamo a guadagnare quote di mercato – ha sottolineato il manager – Diamo un grande servizio ai nostri clienti e"."Abbiamo consuntivato une abbiamo comunicato al mercato che la nostra attività finanziaria avrà una, sempre con l’obiettivo di avere il cliente, i suoi bisogni e i servizi che offriamo, al centro della nostra strategia", ha precisato l'Ad di Poste.Del Fante ha successivamente commentato il, che ha riunito le funzioni delle vecchie APP Bancoposta e Postepay sullaunaper l’offerta di tutti i prodotti e servizi offerti dal Gruppo. "La somma degli utenti delle app che avevamo prima – ha spiegato il manager - è inferiore agli utenti che abbiamo oggi sulla nostra app 'P'. Questo vuol dire che nella migrazione abbiamo guadagnato utenti. Siamo di gran lunga l'app di un'azienda italiana più utilizzata nel Paese con oltre".