Poste Italiane, Del Fante: anno finaziario da record

(Teleborsa) - Poste Italiane
ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia
, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi ed un risuotato record anche in ambito finanziario. "La trasformazione dalla posta ai pacchi è in continua accelerazione"
, ha confermato l’Amministratore Delegato di Poste, Matteo Del Fante
, in un’intervista rilasciata al TG Poste, presentando il bilancio dello scorso anno.
"Continuiamo a guadagnare quote di mercato – ha sottolineato il manager – Diamo un grande servizio ai nostri clienti e abbiamo ancora potenziale di crescita
".
"Abbiamo consuntivato un anno record anche in ambito finanziario
e abbiamo comunicato al mercato che la nostra attività finanziaria avrà una riorganizzazione
, sempre con l’obiettivo di avere il cliente, i suoi bisogni e i servizi che offriamo, al centro della nostra strategia", ha precisato l'Ad di Poste.
Del Fante ha successivamente commentato il successo della migrazione digitale di Poste Italiane
, che ha riunito le funzioni delle vecchie APP Bancoposta e Postepay sulla nuova super app "P",
una piattaforma unica
per l’offerta di tutti i prodotti e servizi offerti dal Gruppo. "La somma degli utenti delle app che avevamo prima – ha spiegato il manager - è inferiore agli utenti che abbiamo oggi sulla nostra app 'P'. Questo vuol dire che nella migrazione abbiamo guadagnato utenti. Siamo di gran lunga l'app di un'azienda italiana più utilizzata nel Paese con oltre 4 milioni di utenti giornalieri
