Milano 11:45
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:45
10.528 +0,42%
Francoforte 11:44
24.152 +1,52%

Yolo, Net Insurance sale al 5,91% dopo acquisti nell'aumento di capitale

Assicurazioni, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Yolo, Net Insurance sale al 5,91% dopo acquisti nell'aumento di capitale
(Teleborsa) - Yolo Group, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che Net Insurance, compagnia assicurativa che fa parte del gruppo Poste Italiane, ha superato la soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale.

In particolare, Net insurance ha dichiarato che: il cambiamento della partecipazione è intervenuto a seguito dell'acquisto da parte di Net
Insurance di 294.115 azioni nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato da Yolo, come comunicato in data 21 gennaio 2026 e conclusosi in data 27 febbraio 2026; di detenere, alla data odierna, 854.535 azioni ordinarie, pari al 5,91% del capitale.
Condividi
```