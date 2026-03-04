Yolo, Net Insurance sale al 5,91% dopo acquisti nell'aumento di capitale

Yolo Group

Poste Italiane

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, compagnia assicurativa che fa parte del gruppo, hadel capitale sociale.In particolare, Net insurance ha dichiarato che: il cambiamento della partecipazione è intervenuto a seguito dell'acquisto da parte di NetInsurance di 294.115 azionideliberato da Yolo, come comunicato in data 21 gennaio 2026 e conclusosi in data 27 febbraio 2026; di detenere, alla data odierna, 854.535 azioni ordinarie, pari al 5,91% del capitale.