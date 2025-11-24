Vola a New York Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

Nasdaq 100

Lam Research

Lam Research

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,94% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,5 USD con area di resistenza individuata a quota 153,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 141,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)