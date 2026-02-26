Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:39
24.909 -1,66%
Dow Jones 18:39
49.290 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Male Lam Research sul mercato azionario di New York

Si muove in perdita il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,39% sui valori precedenti.
