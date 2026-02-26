Milano 17:35
New York: profondo rosso per Lam Research

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,39%.

La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 246,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 228,3. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 263,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
