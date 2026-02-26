New York: profondo rosso per Lam Research

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,39%.
La tendenza ad una settimana di Lam Research
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 246,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 228,3. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 263,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)