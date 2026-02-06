New York: amplia l'ascesa Lam Research

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,34%.
Lo scenario su base settimanale di Lam Research
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lam Research
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 235,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 222,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 214,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)