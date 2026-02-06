Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:17
24.979 +1,75%
Dow Jones 20:17
49.977 +2,18%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: amplia l'ascesa Lam Research

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Lam Research
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,34%.

Lo scenario su base settimanale di Lam Research rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lam Research. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 235,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 222,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 214,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
