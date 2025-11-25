Milano 11:25
42.101 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:25
9.535 0,00%
Francoforte 11:25
23.182 -0,24%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Controllato progresso per l'Eurostoxx 50, che chiude in salita dello 0,25%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5.506. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5.561. Il peggioramento dell'Eurostoxx 50 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5.483.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```