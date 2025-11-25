Milano 11:26
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Protagonista il Nasdaq Composite, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,69%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22.342,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.136,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23.930,6.


